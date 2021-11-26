6 لقطات أبهرت مشاهدي حفل «طريق الكباش».. أبرزها عرض البحيرة المقدسة

لليوم الثاني على التوالي، يتواصل الحديث عن حفل افتتاح طريق الكباش، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليتصدر تريندات السوشيال ميديا، بعدما نجحت مصر في إبهار العالم من جديد، بعدما حققت الأمر نفسه قبل شهور قليلة، خلال موكب نقل المومياوات الملكية.

وجاء حفل افتتاح طريق الكباش، في مجمله، مبهرا، ويليق بالسمعة الطيبة التي حققتها مصر، بعدما أبهرت العالم في حفل نقل المومياوات، إلا أن هناك عدد من اللقطات المعينة، خلال الحفل، خطفت الأضواء وتحدث عنها كثيرون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

1- الظهور الأول لإيمان الحصري

شهد الحفل الظهور الأول للإعلامية إيمان الحصري، بعد رحلة طويلة من الابتعاد عن المشاركة في تقديم برنامجها اليومي «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، بسبب مضاعفات صحية حدثت لها بعدما تعرضت لخطأ طبي خلال جراحة بالجهاز الهضمي.

ظهور الإعلامية من جديد، ومفاجأة الجميع في المشاركة في تقديم هذا الحفل، بعدما نجح مسؤولو الحفل في إخفاء خبر عودتها، لقطة أعجبت غالبية من شاهد الحفل، وتحدث عنها كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2- أغنية «الأقصر بلدنا»

أغنية «الأقصر بلدنا»، التي قُدمت ضمن أحداث فيلم «غرام في الكرنك»، إحدى الأغاني التراثية، التي يحمل لها المصريون الكثير من الحب في قلوبهم، أثارت تفاعلا كبيرا من متابعي الحفل، لاسيما بعد عرضها بطريقة مختلفة، إذ جاءت في خلفيتها الأحصنة التي تجرها العربات، وجوارها الراقصين والراقصات يتمايلون.

3- عرض البحيرة المقدسة

ومن اللقطات التي أبهرت الكثيرون أيضا كان عرض «البحيرة المقدسة»، فمشهد تراقص الفتيات على سطح مياة النيل، ومن خلفهم القمر يظلهم بضوئه الخافت، كان مشهدا أكثر من بديع، خاصة أنه يحاكي طقس مصري قديم، حين كان تجتمع الكاهنات وقت اكتمال القمر ويغتسلون بمياه البحيرة المقدسة، وهم يرددون الأناشيد والصلوات.

4- المسجد مع الكنيسة مع المعبد

كما أظهر حفل نفل المومياوات الملكية، أن مصر حضارة تحتضن كل الأديان، وهو ما أظهرته الاحتفالية، من خلال الضوء الذي سلطه جزء من الحفل على ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري، الذي تتعانق فيها مئذنة المسجد مع إحدى الكنائس القديمة، ويضمهما جميعا معبد الأقصر المطل على طريق الكباش.

5- إطلالات الإعلاميات

وشارك في تقديم هذه الاحتفالية 6 إعلاميات، ظهرت جميعهن بإطلالات رقيقة وأكثر من رائعة، أشاد بها كثيرون، خاصة بعدما جاءت جميعها مستمدة وبها ملامح من إطلالات المصريون القدماء، وتنقل صورة أكثر من طيبة عن المرأة المصرية.

6- أناشيد وترانيم الحفل

موسيقى وترانيم حفل نقل المومياوات الملكية، كانت من أبرز ما جذب الأنظار، وخلال تلك الاحتفالية، استطاعت الترانيم والأناشيد، التي قدمها الموسيقار نادر عباسي، رفقة عدد من المطربين والمطربات، وبالأخص التي قدمها المطرب عز الأسطول، التي شاركت بها نجلته شهد عز.