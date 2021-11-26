مصرع 3 وإصابة طفل صدمتهم سيارة نصف نقل في البحيرة (بالأسماء)

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء تعرضهم للاصطدام بسيارة نصف نقل أثناء عبورهم الطريق طلمبات أمام عزبة عبد الرازق أبو الخير بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثث 3 أشخاص وآخر مصاب جراء وقوع حادث عبور مشاة أمام عزبة عبدالرازاق بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الضحايا

أسفر الحادث عن وفاة نشوى السيد درويش، 25 سنة، عبدالله إبراهيم بسيوني خضر، 45 سنة، أسماء جابر أحمد إسماعيل، 34 سنة، وتم حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى المحمودية المركزي.

فيما أصيب معاذ عبدالله إبراهيم خضر، 4 سنوات، مقيم بالمحمودية، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.