وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة في البحيرة.. دهستهم سيارة نصف نقل

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق أبو هواش بأبو حمص بمحافظة البحيرة، إلى 4 أشخاص بينهم طفل ووالديه وزوجة عمه، صدمتهم سيارة ربع نقل على جانب الطريق أثناء انتظارهم لاستقلال سيارة أجرة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز أبو حمص، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وطفل من أسرة واحدة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي، وعمل الإسعافات الأولية للطفل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل.

وفاة 4 أشخاص

وأسفر الحادث عن وفاة كل من «معاذ عبدالله إبراهيم خضر، 4 سنوات، ونشوى السيد درويش 25 عامًا، وعبدالله إبراهيم بسيوني خضر، والد الطفل، 45 عامًا، وأسماء جابر أحمد إسماعيل 34 عامًا، والدة الطفل»، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.