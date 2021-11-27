خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة.. ادفع إلكتروني أو عند الاستلام

يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب السيارات، وبشكل خاص المسجل عليهم مخالفات مرورية عن خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة إلكترونيا من المنزل، حتى يعرفون قيمة المخالفات المسجلة ودفع قيمة الغرامات الخاصة بهم، ويوفر موقع النيابة العامة الرسمي خدمة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، حتى يستطيع الراغب في دفع الغرامية الاستعلام عنها بسهولة إلكترونيا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة إلكترونيا من المنزل، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفة رخصة القيادة

- يقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة من هنــــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار خدمات المرور بالضغط على «خدمات نيابات المرور».

- تظهر أمام المستخدم عدد من الاختيارات والتي تتضمن «الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات»، ليقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفته بالضغط على «استعلامات».

- ثم تظهر أمام المواطن «مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة»، ليختار الراغب في الاستعلام الخيار الثاني.

- يقوم المواطن بإدخال عدد من البيانات المطلوبة والتي تتضمن «رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، وحدة الترخيص».

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على «إجمالي المخالفات» لتظهر أمامه قيمة المخالفة المسجلة لديه.

وبعد إتمام خطوة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، قد يرغب البعض في دفع الغرامة إلكترونيا:

خطوات دفع غرامات المرور من المنزل

- يقوم الراغب في دفع الغرامة الخاصة به باختيار «الدفع» من الاختيارات السالف ذكرها.

- تظهر أمام المواطن اختيارات يمكن الدفع من خلالها وتتضمن «الدفع الإلكتروني، الدفع عند الاستلام».

- وبعد الاختيار يقتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالرخصة مرة أخرى وتتضمن «رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، وحدة الترخيص».