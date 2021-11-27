السفارة الفرنسية تكرم مدرسة القديس يوسف لحصولها على شهادة الجودة 

كرمت كرستين جورجو، الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية، وممثل عن السفير الفرنسي بالقاهرة، مدرسة القديس يوسف بالخرنفش بحي الجمالية بحصولها على شهادة الجودة الفرنسية في التعليم، وحضر التكريم الفرير سامح فاروق مدير المدرسة، وشادي الكومي أمين عام حزب مستقبل وطن بأمانة قسم الجمالية، وأحمد سمير أبو المجد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالجمالية.

وقال شادي الكومي، أمين عام أمانة الجمالية بحزب مستقبل وطن، إن هذه الشهادة والتكريم من فرنسا يدل على جودة التعليم المصري، وأن أمانة حزب مستقبل وطن بالجمالية تفخر بوجود هذه النماذج المضيئة، لافتا إلى أن مدرسة القديس يوسف تعتبر أول مدرسة فرير بالقاهرة.

نجوم تخرجوا من المدرسة

وأوضح الكومي، أن المدرسة تخرج منها عدد من المشاهير العظام منهم الفنان رشدي أباظة، ونجيب الريحاني، وأنور وجدي، وفريد الأطرش، والمخرج أحمد بدرخان، والمهندس نعوم شعيب الذي صمم برج القاهرة، وكذلك المطران بولس انطاكي والقمص مرقص زكي.