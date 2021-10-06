اعترافات عامل سرق ذهبًا بـ20 مليون جنيه من محل في الجمالية: «الطمع عماني»

«كنت عارف إنه استلم 52 سبيكة ذهب، وفكرت إني لو سرقته مش هيخطر في باله إن أنا اللي عملتها»، بهذه الكلمات بدأ «فتحي .م»، 32 عامًا، اعترافاته بتفاصيل سرقته لـ26 كيلو دهب عبارة عن سبائك من محل مشغولات ذهبية بالجمالية.

وأضاف: «كنت معاه وهو بيستلمهم، والفكرة جاتلي وكلمت أخويا وافق، كنا هنبيعها بنحو 18 مليون جنيه».

وأشار المتهم إلى أن المجنى عليه كان يأتمنه ويترك معه مفاتيح الخزينة، واستلم معه قبل ارتكاب الواقعة 52 كيلو ذهب؛ عبارة عن سبائك، وعقب ذلك اختمرت في ذهنه الفكرة، قائلًا: «الطمع عماني، كلمت أخويا وقلت له على الفكرة، قال لي أنا جاهز، وتسللنا ليلا إلى المحل وسرقنا 26 سبيكة وهربنا».

شقة سرياقوس

وتابع: «أخويا شاف لي شقة نستخبى فيها في سرياقوس بالقليوبية، كنا هنبيع الدهب بـ 18 مليون مع إن تمنهم يعدى الـ 20 مليون، بس كنا هنعمل كده عشان نخلص بسرعة ونلم الفلوس ونهرب بره مصر»، موضحا أن الشرطة توصلت إلى مكان اختبائه وألقت القبض عليه مع شقيقه.

بلاغ للشرطة

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بتضرر مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القـسـم مـن عاملين بالمحل؛ لاستيلائهما على 26 سبيكة ذهبية وزنت 26 كيلوجرامًا من إجمالي 52 سبيكة قاما باستلامها من مصنع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبتكثيف التحريات، توصلت المباحث إلى أن أحد العاملين استعان بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات، ونجحت في معرفة مقر اختبائهما بمنطقة سرياقوس في محافظة القليوبية.

القبض على المتهمين بسرقة الذهب

وتمكنت الشرطة من ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرّ أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل ملك المجني عليه، واستلامه كميات كبيرة من السبائك الذهبية بقصد توصيلها لشركاء المجنى عليه؛ اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، وتمكن من ذلك بالفعل ولاذ بالفرار باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبعد ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني لإخفاء المسروقات.