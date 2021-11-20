أهالي الجمالية يهنئون السيسي بعيد ميلاده: «رجعت لنا الأمان يا ريس»

وجَّه عدد من مواطني حي الجمالية بالقاهرة رسائل تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، عبر تليفزيون «الوطن».

وقال أحد المواطنين: «الحاجة اللي كانت نقصانا هي الأمان وهو إدى لنا الأمان»، وأضاف آخر: «كل عام وأنت بخير وربنا يصلح الحال»، وتابع آخر: «كل سنة وحضرته طيب هو أب لينا كلنا وأتمنى له مزيد من العمر».

مواطن: إحنا عايشين في خير الرئيس السيسي

وأضاف أحد المواطنين: «كل سنة وإنت طيب يا ريس»، وتابع آخر: «كل سنة وإنت طيب بمناسبة عيد ميلاد ونشوف مصر أحسن بلد في الدنيا إحنا عايشين في خيره والله»، واستكمل آخر: «كل سنة وهو طيب وتكون البلد السنة الجاية في أحسن حال».

وواصلت إحدى السيدات: «كل سنة والرئيس طيب يا رب يديله الصحة والعافية»، وتابع آخر: «كل سنة وإنت طيب يا ريس وربنا يقويك علينا»، واستكمل آخر: «كل سنة وهو طيب إحنا كنا عايشين في الدويقة وروحنا الأسمرات والحمد لله».

مواطن يغني للرئيس السيسي

وغنى أحد المواطنين أغنية للرئيس بمناسبة عيد ميلاده، وهنأ أحد المواطنين السيسي قائلا: «كل سنة وإنت طيب يا ريس وأهالي الجمالية كلها بتحبك».

وعن أمنيات أهالي منطقة الجمالية، قال أحد الشباب: «نفسي في دعم الشباب والاهتمام بالصناعات الصغيرة وتطوير الصناعة»، وأضاف آخر: «إحنا أولاد منطقته وخلى باله مننا».