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أهالي الجمالية يهنئون السيسي بعيد ميلاده: «رجعت لنا الأمان يا ريس»

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محمد عزالدين
12:08 ص | السبت 20 نوفمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجَّه عدد من مواطني حي الجمالية بالقاهرة رسائل تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، عبر تليفزيون «الوطن».

وقال أحد المواطنين: «الحاجة اللي كانت نقصانا هي الأمان وهو إدى لنا الأمان»، وأضاف آخر: «كل عام وأنت بخير وربنا يصلح الحال»، وتابع آخر: «كل سنة وحضرته طيب هو أب لينا كلنا وأتمنى له مزيد من العمر».

مواطن: إحنا عايشين في خير الرئيس السيسي

وأضاف أحد المواطنين: «كل سنة وإنت طيب يا ريس»، وتابع آخر: «كل سنة وإنت طيب بمناسبة عيد ميلاد ونشوف مصر أحسن بلد في الدنيا إحنا عايشين في خيره والله»، واستكمل آخر: «كل سنة وهو طيب وتكون البلد السنة الجاية في أحسن حال».

وواصلت إحدى السيدات: «كل سنة والرئيس طيب يا رب يديله الصحة والعافية»، وتابع آخر: «كل سنة وإنت طيب يا ريس وربنا يقويك علينا»، واستكمل آخر: «كل سنة وهو طيب إحنا كنا عايشين في الدويقة وروحنا الأسمرات والحمد لله».

مواطن يغني للرئيس السيسي

وغنى أحد المواطنين أغنية للرئيس بمناسبة عيد ميلاده، وهنأ أحد المواطنين السيسي قائلا: «كل سنة وإنت طيب يا ريس وأهالي الجمالية كلها بتحبك».

وعن أمنيات أهالي منطقة الجمالية، قال أحد الشباب: «نفسي في دعم الشباب والاهتمام بالصناعات الصغيرة وتطوير الصناعة»، وأضاف آخر: «إحنا أولاد منطقته وخلى باله مننا».

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