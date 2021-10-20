جيران «عروس الجمالية»: فوجئنا بالزوج يصرخ «زوجتي مدبوحة»

عاشت منطقة «القشطة»، بمدينة الجمالية في بمحافظة الدقهلية، حالة من الرعب عندما خرج زوج لم يمر على زواجه سوى 3 أيام فقط يصرخ: «زوجتي مذبوحة»، ويستغيث في الشارع ليساعده أحد في نقل زوجته إلى المستشفى.

الجيران: أسرة الزوج سافروا يوم الواقعة

وأكد أحد الجيران أن العروسين يعيشان في منزل أسرة زوج عروس الجمالية، وكان حفل زفافهما منذ 3 أيام فقط، وفي يوم الحادث سافرت أسرة الزوج إلى القاهرة لقضاء بعض مصالحهم بها، ولم يتبق في المنزل سوى العروسين: «في عصر ذلك اليوم فوجئنا بالعريس يخرج من المنزل وهو يستغيث: إلحقوني أميرة مذبوحة في الشقة، حد ينقذني إسعاف بسرعة»، ونقلها الأهالي في حضور الزوج إلى مستشفى الجمالية المركزي لإنقاذ حياتها.

عروس الجمالية

وبفحص العروس في المستشفى تبين أن إصابتها بطعنات متعددة في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع شرايين اليد اليسرى، وجرى تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال العلاج لحاجتها إلى استشاريين في تخصصات متعددة لإنقاذها من الموت.

أقوال زوج عروس الجمالية في التحقيقات

وقال الزوج في محضر الشرطة، إنه اكتشف أن زوجته تعاني من تشنجات وحالة من الضيق والإضطراب النفسي، وتدعي أنها تري أشياء غريبة، و بسؤال الأصدقاء نصحوه باللجوء لأحد المشايخ وبالفعل استعان بأحدهم وأحضره إلي الشقة وعند دخوله فوجئ بأن زوجتي مصابة وتنزف فنقلها إلى المستشفى للعلاج.

ومن جهة أخري عاين فريق من النيابة العامة شقة الزوج وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ علي الزوج والشيخ، بمركز شرطة الجمالية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.