المصري للتأمين: تحديات تواجهها الشركات ويجب التوجه للسندات الخضراء

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن الإدارة الفعالة لوظيفة الاستثمار في شركة التأمين تعد عنصرًا حيويًا في عملياتها ومحددًا رئيسيًا لربحيتها، مضيفًا أن شركات التأمين تواجه تحديات استثمارية متعددة، بما في ذلك بيئة منخفضة العائد، وتطورات تنظيمية ومحاسبيه، وزيادة المخاطر النظامية، لذا يجب على الشركات أن تتبع في إدارة استثماراتها أسلوبًا منهجيًا منظمًا ويساعد هذا النهج المنضبط على تحقيق مهمة الشركة المتمثلة في تحقيق عوائد قابلة للتعديل وفقاً للمخاطر.

التزام الشركات تجاه عملائها

وأشار الاتحاد المصري للتأمين، في بيان له، إلى أن هذه الأساليب تساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين: عملاء الشركة ومساهميها وموظفيها والمجتمع الذي تعيش وتعمل فيه.

وأكد الاتحاد المصري، أنه يجب على شركات التأمين أن تسعى لجعل نشاطها أكثر مرونة من خلال توجيه استثماراتها لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه الأموال إلى المجالات الإنتاجية للاقتصاد الحقيقي، كما يجب أن يتوافق نهجها الاستثماري طويل الأجل تمامًا مع فكرة بناء المرونة عن طريق دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG1» بشكل منهجي كعنصر رئيسي في عملية الاستثمار.

توجيه استثمارات إلى السندات الخضراء

وأوضح الاتحاد المصري، أنه على الشركات تبنى نهج الاستثمار المسؤول عن طريق توجيه الاستثمارات نحو دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتوجيه جزء من استثماراتها إلى السندات الخضراء، وتخصيص جزء كبير منها نحو البنية التحتية للطاقة المتجددة.

وأوصى الاتحاد المصري للتأمين، بضرورة وجود استراتيجية استثمار مكتوبة ومراجعتها من خلال لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة، وأن يتم تحديد المزيج الأمثل للمحفظة الاستثمارية، لا سيما الأصول الاستراتيجية باستخدام التحليل الكمي والنوعي.

وأكد الاتحاد، على أهمية اتباع القوانين والتعليمات واللوائح واللجوء للأوعية الاستثمارية التي تعتبر «أصولًا مقبولة» من قبل الرقيب، وأن يتم اتخاذ مواقف تكتيكية قصيرة المدى إذا تم تحديد الفرص قصيرة المدى بما لا يخالف اللوائح والقوانين.