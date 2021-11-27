نيللى تكشف لـ«الوطن» عن عودتها للفن قريبا: «مش في بالى وما اعتزلتش»

ردود أفعال كبيرة حققها تكريم النجمة نيللي مساء أمس الجمعة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بحضور عدد كبير من الفنانين الذي حرصوا على تهنئة نيللي بتكريمها والتي عبرت عن سعادتها البالغة به، وخاصة أنها تسلمته من صديق رحلتها المهنية الفنان سمير صبري.

نيللي تكشف عودتها للفن

وعن الترحيب الكبير بها من قبل الفنانين قالت الفنانة نيللي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيدة بحب الجمهور وحب أصدقائي من النجوم وخاصة نجوم جيلي ومنهم يسرا وإلهام شاهين وليلي علوي وسمير صبري».

أما عن عودتها للفن مرة أخرى وإمكانية مشاركتها في أعمال فنية قريبا فقالت «بصراحة مش فى بالى الموضوع ده خالص بس كمان أنا معتزلتش الفن علشان الناس اللى بيقولوا إنى اعتزلت لا أنا معتزلتش ومطلعتش قولت إني اعتزلت».

وتابعت الفنانة نيللي «ماعتقدش أصلا إن لسه فيه دور معملتوش أنا عملت كل الأدوار خلال مشوارى الفنى».

تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن الفنانة نيللي كان قد تم تكريمها مساء أمس الجمعة خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 وسلمها التكريم الفنان الكبير سمير صبرى، كما أنه تم تكريم الفنان كريم عبد العزيز وسلمته التكريم الفنانة منى زكي.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الكثير من الفعاليات كان من بينها ظهور الفنان خالد الصاوى للمرة الأولى على المسرح بعد إصابته مؤخرا في قدمه وخضوعه للعلاج وكان معه الفنان على ربيع وقدما فقرة فنية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ويشهد اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي اليوم عرض عدد من الأفلام منها الفيلم السعودى «بلوغ» وأيضا الفيلم الأردنى «بنات عبد الرحمن».