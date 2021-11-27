نيللي بعد تكريمها في القاهرة السينمائي: جسمي بيقشعر وقلبي بيدق «فيديو»

أعربت الفنانة نيللي، عن سعادتها البالغة، بعد تكريمها في الدورة الثلاثة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحها جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، حيث سلمها لها الفنان سمير صبري.

وقالت الفنانة نيللي، لـ«الوطن» في بثٍ مباشر: «أنا مبسوطة أوي، وحاسة بسعادة كبيرة، لتكريمي من مهرجان له قيمة كبيرة»، متابعة بأنّ «استقبال الجمهور لي أسعدني لدرجة كبيرة جدًا، كانوا واحشني، واستقبالهم لي كان شيء جميل جدًا».

نيللي لزملائها: أنتم الفرحة

وأشارت نيللي، إلى حفاوة زملائها الفنانين بها، داخل المسرح، قائلة: «أنتم الفرحة.. أنتم الحياة.. جسمي بيقشعر لأن الناس دي مش هتتعوض»، مؤكدة أنها عندما علمت بأن الفنان سمير صبري، هو من سيسلمها الجائزة على المسرح، «قلبي دق لما عرفت».

نيللي: كنا بنهزر أنا وسمير على المسرح

وفي ضوء الحوار الذي جمعها بالفنان سمير صبري، على المسرح، وتبادل الحديث الساخر بينهما في بعض الأحيان، قالت: «كنا بنهزر، والإنسان لما بيتكلم على طبيعته يكون أحسن بكتير، مش بحب التكليف في الكلام، التلقائية حلوة».

ونفت ما يتردد من آنٍ لآخر بشأن اعتزالها الفن، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، «لم ولن أعلن الاعتزال، لكن أيضًا ليس في بالي العودة إلى الفن، خاصة وأنى أتلقى عروضًا فنية كثيرة لكنني أعتذر عنها».

ومن جانبه، أكد الفنان سمير صبري، أن تواجده في حفل افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، يرجع إلى سعادته الكبيرة بتكريم الفنانة نيللي، قائلًا: «رغم إصابتي في قدمي، إلا أنني حرصت على الاحتفال».

ووصف الفنانة نيللي، بقولها: «تجمعني رحلة كفاح وأفلام جميلة عملناها سوا، وهي على المستوى الإنساني والأسري ممتدة من سنوات طويلة».