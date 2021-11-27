نيللي وسمير صبري دويتو من الزمن الجميل.. تشاركا 14 فيلما ومسلسلين «فيديو»

بعد غياب سنوات طويلة، أطلت النجمة نيللي على جمهورها من جديد، عبر بوابة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي انطلق مساء أمس الجمعة، والذي شهد تكريمها ومنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

ولجأت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، إلى النجم القدير سمير صبري، لتقديم الجائزة إلى النجمة التي اشتهرت بتقديم الفوازير، خلال شهر رمضان من كل عام، قبل أن تبتعد بمحض إرادتها عن الساحة الفنية.

وكان لظهور سمير صبري إلى جوار نيللي، آثر طيب كبير في نفوس الكثيرين من جمهور السينما المصرية، خاصة أن الثنائي كانا بمثابة الدويتو القادم من الزمن الجميل، قبل أن يكونا صديقي مسيرة فنية طويلة استمرت لعقود من الزمن.

وحرص النجم القدير سمير صبري أن يتحدث عن مشوار النجمة نيللي، خلال تقديمه لها قبل أن يسلمها جائزتها التكريمية، مستغلا الموقف ليسرد بعض القصص التي جمعتهما خلال مشوارهما معا، إضافة إلى كشفه عن أنه شارك نجمة الفوازير في بطولة 14 فيلما ومسلسلين.

سمير صبري عن نيللي: «إنسانة جميلة ومتواضعة وملتزمة جدًا»

وقال «صبري»، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أذاعته قناة «dmc»: «الهرم الذهبي هيروح لإنسانة جميلة جدا، متواضعة جدا وملتزمة جدا واشتغلنا مع بعض 14 فيلم ومسلسلين، عملنا أفلام كتير سوا، وسافرنا مع بعض باريس وتونس وأمريكا، وكانت في الرحلة مثال للصديق، صاحبة صاحبها وأسرية واتعلمت الاستعراض من وهي عندها 3 سنين».

وما إن صعدت النجمة نيللي على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، التي احتضنت حفل افتتاح النسخة الجارية من مهرجان القاهرة السينمائي، حتى دخل كل حضور المهرجان في وصلة تصفيق استمرت لعدة دقائق تقديرا لمشوارها وتاريخها الفني، قبل أن يستقبلها صديقها النجم سمير صبري بباقة من الورود.

نيللي: لم أعتزل الفن رغم رفضِ الكثير من الأعمال مؤخرًا

وكشفت النجمة نيللي، خلال كلمتها بحفل الافتتاح، الذي أذاعته قناة dmc، عن أنها لم تعتزل الفن، رغم أنها ترفض الأعمال الفنية، التي تعرض عليها، معترفة أنها لا تستطيع أن تنكر ذلك، مضيفة: «أنا سعيدة أوي ومبسوطة جدًا، وبجد حصلي الشرف إني اتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصلي الشرف فعلًا».

وبعد ذلك دخلت النجمة نيللي في وصلة من المزاح مع صديقها ورفيق دربها النجم سمير صبري، بعدما علقت على بعض كلماته في حديثه بشكل كوميدي، وهو ما أعجب الحضور بشكل كبير، وتفاعلوا معه بضحكات رنانة الصوت.

ناقدة سينمائية: «أهلا يا كابتن» أفضل وأنجح أعمال الثنائي نيللي وسمير صبري

وحول هذا الدويتو الفني القادم من الزمن الجميل، قالت الناقدة والباحثة السينمائية أمنية عادل، عضو جميعة نقاد السينما المصرية، إن تعاون نيللي مع سمير صبري، كان أبرزه خلال سبعينيات القرن الماضي، موضحة أن هذه هي الفترة التي بدأ فيها الأخير يحصل على أدوار بطولة أولى، بعدما ظل لسنوات حبيس أدوار «الشاب السنيد»، حيث كان عادة ما يجسد دور البطل الثاني بأي فيلم أو عمل فني يقدمه.

وأضافت «أمنية»، في حديثها مع «الوطن»، أنه في تلك الفترة كانت نيللي في قمة تألقها الفني، وكانت تقدم أدورًا وشخصات تتسم بالجدية، بعدد من الأفلام السينمائية، شاركت في بطولتها إلى جوار النجوم الراحلة محمود ياسين ونور الشريف ومحمود مرسي.

وأوضحت الناقدة والباحثة السينمائية، أن تعاون نيللي مع سمير صبري في بطولة عدد من الأفلام السينمائية، كان مفيدا للطرفين، حيث ابتعدت نيللي في هذه الأفلام عن صبغة الجدية التي اتسمت بها أفلامها في تلك الفترة، وقدمت نوعية مختلفة من الأعمال التي تصنف على أنها أفلام رومانسية وبها لمحة من الكوميديا، في حين استطاع سمير صبري أن يحصل على دور البطل الأول في تلك الأفلام، بعد سنوات من اكتفائه بدور الرجل الثاني.

ناقدة سينمائية: سمير صبري استطاع استيعاب قوة اسم نيللي في فترة تعاونه معها

وأشارت الناقدة والباحثة السينمائية، إلى أن سمير صبري استطاع أن يستوعب نجاح نيللي الكبير وقوة اسمها على مستوى السوق السينمائي وكنجمة على أفيشات أفلامها، في هذه الفترة، عبر التجارب السينمائية التي قدماها سويا، كاشفة أن بعضها كان من إنتاجه بالأساس.

وأكدت «أمنية»، أن النجمان قدما سويا قائمة من الأفلام الجيدة، ومن أهم تلك الأفلام كان «أهلا يا كابتن»، موضحة أنه يعتبر أيضا أكثر أعمالهما سويا نجاحًا، فضلًا عن احتواء الفيلم على عدد من الاستعراضات والأغاني، التي لازمت الجمهور لفترة طويلة من العمر.

تشاركا في 14 فيلما ومسلسلين

وتعاونت النجمة نيللي والنجم سميرصبري، في بطولة 14 فيلما ومسلسلين، كان من أبرزهم أفلام (غابة من السيقان، سؤال في الحب، عذراء ولكن، شفاه لا تعرف الكذب، أهلا يا كابتن، الخاتم) وفقا لترتيبهم من الأقدم إلى الأحدث، إضافة إلى مسلسل إذاعي شهد تقديم نيللي بالأساس، وشاركت في بطولته مع النجم الراحل الموسيقار محمد عبدالوهاب.