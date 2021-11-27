الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع يتبعه انخفاض في الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري، حتى الثلاثاء الموافق 30 من الشهر ذاته، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجتين وخمس درجات.

ومن المتوقع، وفقًا لخبراء الأرصاد، أن يسود خلال يومي الأحد والاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وفي الثلاثاء يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة

وتسود شبورة مائية كثيفة على مدار الأيام الثلاثة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الثلاثاء المقبل.

كما تنتشر الشوائب العالقة نهارا يومي الأحد والاثنين على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21 .

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.