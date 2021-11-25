الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 مقبلة.. شوائب ورياح محملة بالأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجاري، حتى الأحد الموافق 28 من الشهر ذاته، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجتين وخمس درجات.

ومن المتوقع، وفقًا لخبراء الأرصاد، أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة الجمعة

وتسود شبورة مائية كثيفة الجمعة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من أقصى غرب البلاد.

كما تنتشر شبورة مائية في صباح يوم السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى شوائب عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.