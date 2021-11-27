الأرصاد: ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.. وطقس بارد ليلا «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ودينا شرف، حالة الطقس اليوم، السبت، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

الطقس مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب الصعيد.

الطقس باردا على الأنحاء كافة ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس باردًا على الأنحاء كافة ليلًا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة العظمى 29 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 17.

مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 15.

سيوة العظمى 29 والصغرى 11.

بورسعيد العظمى 25 والصغرى 16.

دمياط العظمى 25 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 16.

السويس العظمى 28 والصغرى 13.

العريش العظمى 26 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 8.

طابا العظمى 23 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 20.

الفيوم العظمى 29 والصغرى 15.

بني سويف العظمى 29 والصغرى 14.

المنيا العظمى 29 والصغرى 13.

أسيوط العظمى 29 والصغرى 12.

سوهاج العظمى 30 والصغرى 12.

قنا العظمى 31 والصغرى 12.

الأقصر العظمى 32 والصغرى 13.

أسوان العظمى 32 والصغرى 14.

الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 11.