درجات الحرارة اليوم الأحد 28-11-2021 في مصر.. العظمى بالقاهرة 30

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم، على جميع الأنحاء، موضحين تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، وذلك على كل محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت الهيئة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تنتشر الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 29 13

بورسعيد 27 18

دمياط 27 17

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 15

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 29 16

نخل 28 12

نويبع 30 18

طابا 28 17

كاترين 26 12

الطور 29 14

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 15

بني سويف 30 19

المنيا 30 15

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

إدفو 33 16

أبو سمبل 32 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 29 20

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 36 23

المدينة 31 19

الرياض 26 13

المنامة 26 21

أبو ظبي 29 22

الدوحة 30 22

الكويت 28 14

دمشق 23 09

بيروت 24 20

عمان 24 13

القدس 23 13

غزة 27 18

بغداد 24 11

مسقط 29 23

صنعاء 21 06

الخرطوم 37 24

طرابلس 20 12

تونس 16 09

الجزائر 15 11

الرباط 17 07

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع أن يسود اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضاف بيان الأرصاد، أنه من المتوقع وجود الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.