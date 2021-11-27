الأرصاد: ارتفاع بالحرارة وشبورة وشوائب عالقة خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الطقس اليوم، وعلى مدار الـ 72 ساعة المقبلة، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ذروته تكون غدا وبعد غد، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى لـ 30 درجة مئوية.

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، ويقدمه الإعلاميان منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم السبت، طقس اليوم خلال ساعات النهار مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، حار على محافظات جنوب الصعيد، مع زيادة فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أنه خلال ساعات الليل يظل انخفاض درجات الحرارة ملحوظ، فالطقس يكون مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، وتكونت الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكنها تلاشت مع سطوع أشعة الشمس في الساعة الثامنة صباحا، وبدأت الرؤية تتحسن على الطرق.

ونوهت إلى وجود بعض الشوائب والأتربة العالقة في الهواء خلال ساعات النهار، وهي ما تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار خاصة في الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة، وتستمر هذه الظاهرة حتى بعد غد.

انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ الاربعاء المقبل

وأفادت أنه بداية من الثلاثاء المقبل يبدأ الإحساس بانخفاض الحرارة، وسيكون بشكل ملحوظ الأربعاء المقبل، وهناك اختلاف كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ما يدفع بعض المواطنين للتخفيف من ملابسهم لانخداعهم بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة ساعات في الصباح الباكر، ويمكن ارتداء الملابس الخريفية خلال ساعات النهار.