الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ

كشف هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، موعد انخفاض درجات الحرارة التي سجلت ارتفاعا ملحوظًا خلال ساعات النهار على مدار اليومين الماضيين بقيمٍ تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية وتستمر على مدار الأيام المقبلة، حيت تصل العظمي اليوم الجمعة في القاهرة الكبرى 26 درجة والسبت 29 درجة والأحد والإثنين 30 درجة مئوية.

موعد انخفاض درجات الحرارة

ووفقا لبيان الأرصاد، فإنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 30 نوفمبر 2021 سيشهد شمال البلاد حتى شمال الصعيد انخفاضا في درجات الحرارة .

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الجمعة 26 نوفمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن مناطق جنوب سيناء، من المتوقع أن تشهد طقس معتدل الحرارة، ويكون حارا على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

طقس الجمعة

ويشهد طقس الجمعة، شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد نشاط مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وعن حالة الطقس بداية من السبت وحتى آخر الشهر الجاري، من المتوقع حدوث شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنتشر خلال تلك الفترة شوائب عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 - 17.

السواحل الشمالية: 25 - 17.

جنوب سيناء:28 - 19.

شمال الصعيد: 27 - 13.

جنوب الصعيد: 31 - 15.

السبت 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 - 18.

السواحل الشمالية: 27 - 17.

جنوب سيناء:29 - 19.

شمال الصعيد: 29 - 15.

جنوب الصعيد: 32 - 16.

الأحد 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 30 - 18.

السواحل الشمالية: 30 - 19.

جنوب سيناء:31 - 20.

شمال الصعيد: 32 - 15.

جنوب الصعيد: 34 - 16.

الاثنين 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 - 17.

السواحل الشمالية: 24 - 16.

جنوب سيناء:31 - 19.

شمال الصعيد: 30 - 14.

جنوب الصعيد: 34 - 15.

الثلاثاء 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 - 17.

السواحل الشمالية: 24 - 16.

جنوب سيناء:31 - 19.

شمال الصعيد: 30 - 14.

جنوب الصعيد: 34 - 15.