مرسى علم تستقبل سائحين عبر 77 رحلة طيران قادمة من أوروبا

تستقبل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، آلاف السائحين من أكثر من 12 دولة أجنبية، عبر 77 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وتحديدا من هولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا وفرنسا وليتوانيا وملادوفا، إضافة إلى 3 رحلات داخلية عبر خطوط شركة «مصر للطيران»، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فرق من الحجر الصحى والطب الوقائى للكشف على السياح

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل فورية وتعقيم وتطهير الحقائب، وقياس درجة الحرارة الركاب، وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72ساعة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، أن فنادق مرسي علم تستقبل آلاف السائحين عبر 77 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، بواقع 6 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من ألمانيا، و5 من التشيك، و12 رحلة من بولندا، و24 رحلة من أوكرانيا، و3 رحلات من سويسرا.

كما تستقبل المدينة رحلتين من كل من بلاروسيا وملادوفا وفرنسا، ورحلة من ليتوانيا، ورحلة من هولندا لأول مرة منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل.