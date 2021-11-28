10 معايير من «التضامن» للإقصاء من معاش تكافل وكرامة 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة معايير يتم إقصاء من يتمتع بمعاش تكافل وكرامة إذا انطبقت عليه، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لذا تستعرض «الوطن»، المعايير الكاملة التي حددتها «التضامن» للإقصاء من معاش تكافل وكرامة 2021.

بالتفاصيل.. معاير الإقصاء من معاش تكافل وكرامة 2021

1 - إذا كان الشخص يعمل في بعض الجهات ومنها الشرطة.

2 - إذا كان الشخص يمتلك أرضاً زراعية، ومساحتها أكبر من فدان.

3 - إذا امتلك الفرد عقارات بغرض الاستثمار فيها، وذلك غير محل السكن الخاص به.

4 - إذا كان يعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال تأمين أو بدون تأمين، وحتى لو كان يحصل على مكافأة شاملة أو غيرها.

5 - إذا كان الشخص يعمل في القطاع الحكومي، وذلك أيضاً من خلال تأمين أو بدون تأمين، وحتى لو كان يحصل على مكافأة شاملة أو غيرها.

6 - إذا كان الفرد يمتلك عدداً من رؤس الماشية بغرض التجارة فيهم، بداية من 3 رؤوس ماشية فأكثر.

7 - أن يتواجد الشخص خارج البلاد خلال وقت الاستعلام، سواء للعمل أو غيره، وذلك من خلال إقامة مستقرة داخل هذه البلد لمدة تصل إلى 6 أشهر تسبق تاريخ التقدم لبرنامج تكافل وكرامة.

8 - إذا كان الفرد يمتلك جراراً زراعياً أو سيارة أجرة، أو نقل، أو حتى سيارة ملاكي تاريخ صنعها بعد عام 2000.

9 - إذا كان الفرد له ملكية عمل خاصة أو شخصية.

10 - في حالة وجود الأبناء داخل مدارس خاصة، ومصروفاتها الدراسية التي تدفع سنوياً تزيد عن 20 ألف جنيه للطفل الواحد.

طرق تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2021

وفي سياق متصل، يمكن لكل المواطنين تقديم أي شكاوي برنامج تكافل وكرامة أو الاستعلام عن نتيجتها، من خلال الضغط على هذا الرابط.