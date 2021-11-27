يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تقديم شكاوى أو الاستعلام عن نتيجة الشكاوى والتظلمات لبرنامج «تكافل وكرامة» والذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وخصصت الوزارة موقع رسمي سواء لتقديم الشكاوى والتظلمات أو لمعرفة نتيجتهم، لذا تستعرض «الوطن» رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021.

للمواطنين.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021

ويمكن لجميع المواطنين تقديم الشكاوى أو الاستعلام عن نتيجة الشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة 2021، من خلال الموقع الرسمي الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يُمكن الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

بالتفاصيل.. موانع صرف معاش تكافل وكرامة 2021

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة موانع لصرف معاش تكافل وكرامة، والتي إن وجدت سوف يتم منع صرف النمعاش على الفور، ومن أبرز الموانع:

1 - ملكية لأرض زراعية تتسع لنصف فدان أو أكثر.

2 - ملكية لعقار أو أكثر بخلاف السكن.

3 - إيجار لأرض زراعية مساحتها فدان أو أكثر.

4 - الملكية لمحل تجاري أو أكثر، وذلك إذا مسجل أو غير مسجل.

5 - الملكية لرؤوس مواشي بغرض التجارة، بداية من عدد ثلاثة أو أكثر.

6 - الملكية لسيارات أو توك توك، أو جرارات، أو أي مركبة أخرى.

7 - امتلاك الفرد لمشروعات خاصة أو مشارك فيها، وذلك إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة، إلى جانب ذكر قيمة المشروع.

8 - امتلاك الفرد لمعدات ثقيلة، ومن أمثالها: اللودر، أو ماكينة الطحن، أو خلاط البناء.

9 - تلقي الفرد دعم من جانب جميعات أهلية، وذلك بشكل منتظم بقيمة تقدر بـ400 جنيه في الشهر.

10 - تعدي المصروفات الدراسية للطفل الواحد قيمة الـ3 آلاف جنيه شهرياً.

11 - السفر إلى خارج البلاد بهدف العمل، وذلك سواء قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة.

12 - حصول الفرد على معاش كمستفيد، وذلك بقيمة 500 جنيه فأكثر.