تعرف على الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة 2021

يرغب العديد من المواطنين في الالتحاق ببرنامج تكافل وكرامة وهو عبارة عن برنامج للتحويلات النقدية المشروطة تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهناك العديد من الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة 2021 والتي تستعرضها «الوطن» بالتفاصيل لمساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على معاش تكافل وكرامة.

بالتفاصيل.. الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة 2021

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي كافة الأوراق المطلوبة التي يجب على كل من يرغب في الحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة تحضيرها وتقديمها من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التي تتبع محل سكن الشخص، على أن يُرفق معه هذه الأوراق والمستندات المطلوبة الآتية:

1 - للأفراد 18 عاماً أو أكثر، يجب إحضار صور من بطاقة الرقم القومي، على أن تكون البطاقة سارية وعلى العنوان الحالي.

2 - إحضار صور من قسيمة الزواج، وفي حالة الانفصال يجب تقديم صورة من قسيمة الطلاق.

3 - لجميع لأفراد داخل الأسرة الأقل من 18 عاماً، يجب إحضار لهم صور من شهادات الميلاد، على أن الشهادة مميكنة «شهادة كومبيوتر».

4 - في حالة وجود بطاقة تموين للأسرة، يجب إحضار صورة من البطاقة، على أن يكون مسجل عليها اسم مكتب التموين.

5 - لكافة الأطفال من عمر 6 إلى 18 عام، يجب تقديم قيد مدرسي لهم، بالإضافة إلى قيد أفراد الأسرة لمن يدرسون داخل الجامعات.

6 - أما في حالة الإعاقة أو المرض المزمن، ينبغي تقديم كود كشف الإعاقة من خلال اللجان الطبية.

7 - في حالة الأرامل، يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

8 - إحضار صورة من شهادة الهجر، أو صورة من أي شهادة تدل على الانفصال.

9 - تقديم صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

10 - في حالات السجن سواء للأم أو الأب، يجب تقديم صورة من شهادة السجن.