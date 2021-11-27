نتيجة تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الخطوات الكاملة

يُقدم العديد من المواطنين تظلمات أو شكاوى على برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لينتظر هؤلاء المواطنين معرفة النتيجة من خلال الموقع الذي خصصته الوزارة، لذا تستعرض «الوطن» بالخطوات كيفية معرفة نتيجة تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.

بالخطوات الكاملة.. نتيجة تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات التي يجب على من يريد معرفة نتيجة تظلمات تكافل وكرامة اتباعها، وهي كالتالي:

1 - على من يرغب في معرفة نتيجة تظلمات تكافل وكرامة أولا الدخول إلى الموقع المخصص من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - في الخطوة التالية، يجب على المواطن أن يقوم بكتابة رقمه القومي، وذلك داخل الخانة المخصصة لكتابة الرقم القومي.

3 - عقب كتابة الرقم القومي مباشرة، يضغط المواطن على أيقونة «استعلام».

4 - بعد الضغط على «استعلام»، سوف تظهر على الفور صفحة جديدة، سوف يتعرف من خلالها المواطن على نتيجة الاستعلام، وتشمل البيانات التالية:

أولًا: المحافظة، مع الإدارة الاجتماعية، بالإضافة إلى الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

ثانيًا: سوف يظهر أمام المواطن كل من الرقم القومي، بالإضافة إلى رقم بطاقة سواء تكافل أو كرامة الخاصة بالمواطن الذي تقدم بالاستعلام.

نوع البطاقة للمواطن

ثالثًا: نوع البطاقة للمواطن، وهي إذا كانت تكافل أو كرامة.

رابعًا: حالة البطاقة الحالية: سواء «إيقاف» أو «تجميد» أو «سارية».

خامسًا: سوف يتم ذكر الأسباب في حالة إذا كانت حالة البطاقة الإيقاف أو التجميد.

سادسًا: أما إذا كانت البطاقة حالتها سارية، فسوف يتم توضيح تفاصيل المبلغ المستحق للمواطن.

جدير بالذكر، أن برنامج تكافل وكرامة يتبع قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وهو يتمثل في برنامج للتحويلات النقدية المشروطة، وكانت وزارة التضامن أطلقت هذا البرنامج تحت مظلة تطوير كافة شبكات الأمان الاجتماعي.