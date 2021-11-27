يرغب العديد من المواطنين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تقديم طلب للحصول عليها من خلال موقع خصصته الوزارة، وهي البطاقة التي يمكن استعاملها في التحويلات النقدية، كما يثبت من خلالها نوع ودرجة الإعاقة، لذا تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

ويُمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن حالة ووضع الطلبات التي تقدموا بها من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لبطاقة الخدمات المتكاملة التي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وعلى من يرغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تتيجها وزارة التضامن الاجتماعي أن يتبع بعض الخطوات، وهي كالتالي:

1 - الدخول أولا على الموقع المخصص للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يمكن للجميع الوصول إليه عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2 - ثم يجب في الخطوة الثانية أن يتم الضغط على أيقونة «تقديم طلب».

3 - ثم ستظهر صفحة جديدة، يجب من خلالها تسجيل مختلف البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق لأنها تعتبر مسؤولية قانونية، كما أن سوف يتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه، ومن المهم أيضاً أن يتم التأكد من سلامة إرفاق الملفات المطلوبة وأن تكون واضحة.

4 - بعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات، يجب أيضاً ملء استمارة أخرى أساسية، وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة، يجب خلالها التأكد من الإجابة عليها بشكل دقيق.

5 - بعد الانتهاء من التسجيل لتقديم الطلب، سوف يظهر الرقم الخاص بالطلب، ويجب الاحتفاظ به لأنه سيتم الاستعلام وتتبع حالة الطلب من خلال هذا الرقم.