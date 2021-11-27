هل تحمي جرعة لقاح كورونا الثالثة من المتحور الجديد؟.. مستشار «الصحة العالمية» يجيب

قال الدكتور جمال عصمت أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة ومستشار منظمة الصحة العالمية، إنَّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون» التي ظهرت خلال الأيام الماضية في دولة جنوب أفريقيا بها العديد من التغيرات الجينية على الفيروس وفي التكوين الخارجي للمتحوّر الجديد.

وأجاب أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، عن سؤال «هل تحمي الجرعة الثالثة من كورونا من الإصابة بالمتحور الجديد؟»، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة والسكان على إعطاء الجرعة الثالثة لبعض الفئات مثل «من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي» لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحوّر الجديد للفيروس كورونا،كونه السلاح الطريقة الأكثر آمنا للتصدي لأي متحوّرات جديدة من الفيروس.

وكشف أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني، أنَّ الجرعة الثالثة الآن أصبحت ضرورية لبعض الفئات وخاصة الذين يعملون بقطاع الطبي، مشيرًا إلى أنَّه يمكن للقاحات أن تقلل من نسب المضاعفات الناتجة عن المتحوّر الجديد.

«أوميكرون» السلالة الخامسة منذ انتشار جائحة كورونا

وأوضح مستشار الصحة العالمية، لــ«الوطن» أنَّ السلالة الجديدة «أوميكرون» هي الخامسة منذ انتشار الجائحة، وتمّ تحديدها منذ أسبوعين في جنوب أفريقيا، متوقعًا ظهور أعراض جانبية تختلف عن الأعراض السابقة نظرًا لوجود طفرات جديدة على المتحور.

المتحور الجديد «أوميكرون» في فترة الحضانة

وتابع: «هناك العديد من الشائعات التي روجت إلى أن هذا المتحور له القدرة على التصدي للأجسام المضادة للفيروس من خلال اللقاحات التي تم تصنيعها»، مشددًا على أن كل ما نشر في هذا الموضوع يعد افتراضات، خاصة أنَّ هناك فترة حضانة للمتحور الجديد ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».