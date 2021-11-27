تسجيل لقاح كورونا مصر من موقع وزارة الصحة بعد ظهور متحور أوميكرون

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا عاجلا بالتزامن مع ظهور متحور كورونا الجديد، وطالبت الوزارة من المواطنين تسجيل لقاح كورونا مصر من موقع وزارة الصحة المصرية بعد ظهور متحور أوميكرون، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا، وعلى المواطنين حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس ومواجهة المتحور الجديد «أوميكرون»، وقالت الوزارة إنها مستمرة في متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

تسجيل لقاح كورونا مصر من موقع وزارة الصحة المصرية بعد ظهور متحور أوميكرون

وأوضحت الوزارة أنها عملت على توفير كل اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية الفترة الماضية، وهناك وفرة في جميع اللقاحات سواء للمسافرين أو المواطنين المسافرين، مشيرة إلى كل التسهيلات التي قامت بها وزارة الصحة لمساعدة المواطنين في عملية حجز اللقاح سواء من خلال تسجيل لقاح كورونا مصر من موقع وزارة الصحة المصرية، أو توفير اللقاحات في المولات التجارية ومترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والسلالة الجديدة لكورونا، وقالت إن اللقاحات أصبحت جزءا من التدابير الصحية وعلى المواطنين سرعة تسجيل لقاح كورونا مصر من موقع وزارة الصحة المصرية بعد ظهور متحور أوميكرون لمساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الفيروس ومتحوراته الجديدة ولا سيما متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مصر من الدول الأولى التي استطاعت أن توفر جميع لقاحات كورونا والتي تضمنت لقاحات «سينوفاك وسينوفارم واسترازينكيا وجونسون اند جونسون، وكذلك لقاح فايزر وموديرنا»، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين والتصدي لجائحة فيروس كورونا.