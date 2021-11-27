«الصحة»: ليس هناك تغيرات في عملية الرصد الجيني لكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيق كامل بين اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا المتحور، للتوصل إلى ماهية الفيروس ومعرفة كل الأمور المتعلقة بالتركيب الجيني، وكذلك الأعراض والمضاعفات.

لا يوجد أي تغيرات جينية في عملية الرصد اليومية للحالات المصابة بكورونا

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية الرصد والفحص اليومي التي تقوم بها الوزارة يوميا في مختلف المحافظات لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا ومتابعة أي متغيرات جديدة ظهرت على التركيب الجيني للفيروس، حيث أنه لم تظهر حتى الآن أي إصابات مختلف عن التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.

رفع درجات الاستعداد القصوى بشأن متغير كورونا الجديدة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لم يتم رصد أي حالات بشأن المتحور الجديد «أوميكرون» في الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا أو المتغيرات التي طرأت على الفيروس، مؤكدا على أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالات مصابة بمتحور كورونا الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية عبر منافذ مصر البرية والجوية والبحرية لمنع دخول أي فيروسات أو متغيرات من خلال هذه المرافق.

وأكد «عبدالغفار»، على أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون»، مع متابعة الحالات اليومية بدقة لرصد أي متحورات جديدة بفيروس كورونا.

اللقاحات الأداة الرئيسية لمنع الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة

وأوضح أن حالة الصدى للمتحورات الجدية هي أخذ اللقاحات التي ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير لتجنب التعرض للمضاعفات كورونا.