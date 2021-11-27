«الصحة» تكشف أنواع لقاح كورونا في مصر بالتزامن مع ظهور متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنواع لقاح كورونا في مصر بالتزامن مع ظهور متحور أوميكرون، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، اليوم، إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير كل اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقالت الوزارة إن أنواع لقاحات كورونا في مصر تشمل «سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا»، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أنواع لقاح كورونا في مصر

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا من خلال حجز التطعيم من موقع تسجيل لقاح كورونا مصر من موقع وزارة الصحة المصرية بعد ظهور متحور أوميكرون للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا أو أي موجة أخرى مرتقبة.

متحور كورونا الجديد

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت إن الإجراءات الاحترازية والتي تتضمن ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام من أهم سبل الوقابة من الفيروس وكذلك المتحور الجديد له، مؤكدة على أن اللقاحات ما زالت الأداة الرئيسية لمنع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على أنها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس وغيره من الأمراض المعدية على مستوى محافظات الجمهورية، وطمأنت المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا.

وقالت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، موضحة أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة أو تنميل في العضلات وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها.