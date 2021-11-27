ميزة في هواتف «آيفون» تمكنك من الاستماع للمحادثات القريبة منك

قال موقع «ذا صن» البريطاني، إن هناك خدعة تمتلكها هواتف «آيفون» تسمى Live Listen، التي تسمح لشخص ما بترك جهازه الـiPhone في غرفة والاستماع إلى المحادثات التي جرت هناك من مكان قريب.

ميزة جديدة لهواتف «آيفون»

وأضاف الموقع، أنه من المفترض في الواقع استخدام هذه الميزة لمساعدة الأشخاص على سماع المحادثات في بيئة صاخبة، أو مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، وقالت شركة «أبل» أن خدمة Live Listen يمكن من خلالها أن يعمل iPhone أو iPad أو iPod touch الخاص بك كميكروفون.

وتمكن هذه الميزة مالكي هواتف آيفون، على سماع محادثة في منطقة صاخبة أو حتى سماع شخص يتحدث في جميع أنحاء الغرفة.

كيفية استخدام Live Listen على iPhone

1- تأكد من إقران AirPods بجهازك ووضعها في أذنيك.

2- ستحتاج إلى إضافة «الاستماع المباشر» إلى «مركز التحكم» الخاص بك.

3- انتقل إلى الإعدادات ثم انقر فوق «مركز التحكم».

4- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق زر علامة الجمع بجوار «الاستماع».

5- تحقق من مركز التحكم الخاص بك أولاً حيث قد يكون لديك بالفعل الميزة هناك.

6- افتح مركز التحكم الخاص بك مرة أخرى والمس زر السمع الذي يمثله رمز أذن.

7- انقر على «الاستماع المباشر» واترك iPhone الخاص بك أمام الشخص أو الجهاز الذي تحاول سماعه بشكل أكثر وضوحًا.

8- يمكنك ضبط مستوى الصوت على جهازك إذا كنت لا تزال غير قادر على السماع.

وعلى الرغم من أنه لم يكن من المفترض بالتأكيد استخدام هذه الميزة للتطفل، إلا أن الخبراء وعشاق Apple أثاروا في السابق مخاوف من احتمال إساءة استخدامها.

يمكن من الناحية الفنية السماح لشخص ما ترك iPhone في غرفة والتنصت من مكان قريب، طالما أن الـAirPods الخاصة به لا تزال متصلة.