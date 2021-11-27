رئيس البورصة: قيمة أنشطة الاستحواذ وصلت 48.2 مليار جنيه آخر 4 سنوات

أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، أن قيمة أنشطة الاستحواذ في سوق الأوراق المالية بلغت خلال السنوات الأربع الماضية 48.2 مليار جنيه، متابعا «فيما بلغت قيمة الاكتتاب العام في 2010 بلغت 34.2 مليار جنيه وارتفعت زيادة رؤوس الأموال عام 2006 إلى 183.9 مليار جنيه».

رئيس البورصة يستعرض آثار الإصلاحات الاقتصادية في مصر

واستعرض رئيس البورصة المصرية آثار الإصلاحات الاقتصادية في الدولة المصرية، موضحًا أن أول مؤتمر للبورصة يبدأ من بورسعيد ويستمر على مدار الأشهر المقبلة.

وذلك خلال افتتاح مؤتمر «البورصة للتنمية» الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين لمدة يومين بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في دورته الأولى التي تنطلق من مدينة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة.

الغضبان: بورسعيد لها نصيب كبير من حجم الاستثمارات القومية

واستعرض محافظ بورسعيد، المشروعات القومية التي شهدتها بورسعيد في الآونة الأخيرة في المجال الصناعي، لافتا إلى أن بورسعيد كان لها نصيب كبير من حجم الاستثمارات، مما ساهم في دعم خطة التنمية على أرض المحافظة، وأن قطاع الصناعة والاستثمار يشهد تنمية ودعمًا كبيرًا من الدولة، بما يجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وأكد «الغضبان» أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتمامًا خاصًا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وذلك لموقعها المتميز والفرص الاستثمارية الواعدة سواء في شرق أو غرب أو جنوب بورسعيد.

وتطرق للحديث عن أوجه التنمية بشرق بورسعيد وبصفة خاصة إنشاء مدينة سلام مصر التي تحتوي على أكبر ميناء محوري وأكبر منطقة صناعية ومنطقة لوجيسيتية، وتربطها شبكة أنفاق وطرق عملاقة.

بورسعيد قاطرة تنمية مصر

ووجّه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسي لجعل بورسعيد قاطرة تنمية مصر، وبصفة خاصة النهضة الصناعية التي شهدتها بورسعيد، لافتا إلى أن الدولة المصرية أصحبت تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والصناعات الصغيرة، وأن حجم الأعمال في مصر يشهد تطورا سريعا.

ودعى عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الشيوخ المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال إلى الدخول في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن التوسع في الاستثمار سينتج عنه وجود فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري، مضيفا إن بورسعيد هي أهم نقطة في محور التنمية التي تشهدها مصر.

حضر المؤتمر كل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية، وريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج تمويل المشروعات للصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة التنمية والإعمار، ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية وجمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء البورصة المصرية وعدد من رجال الأعمال.