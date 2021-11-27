الغضبان: حجم استثمارات مدينة بورسعيد 377 مليار جنيه في 7 سنوات

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن حجم الاستثمارات في محافظة بورسعيد بلغ نحو 377 مليار جنيه في الـ7 سنوات الأخيرة.

وأضاف الغضبان، خلال كلمته في الدورة الأولي لمؤتمر البورصة للتنمية، أن مدينة بورسعيد لديها موقعها المتميز، ما جعلها مدينة واعدة وجاذبة للفرص الاستثمارية.

طرح الشركات في البورصة يسهم في النمو السريع

وأشار الغضبان، إلى أن البورصة المصرية هي إدارة تمويلية مهمة، يجب أن نعتمد عليها ونستفيد منها في نمو الشركات والمشروعات، متابعا أن مؤتمر البورصة للتنمية الذي تستضيف مدينة بورسعيد دورته الأولي، ستكون له نتائج جيدة من خلال الاستفادة من البورصة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر البورصة للتنمية في مدينة بورسعيد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، بحضور رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد وعدد من رجال الأعمال المصريين ورؤساء الشركات.