مصرع طفل دهسا تحت عجلات القطار وإصابة 5 في حوادث متفرقة بالمنيا

لقي طفل مصرعه، بعد أن صدمه قطار، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في مركز مغاغة، كما أصيب 5 أشخاص، في 3 حوادث متفرقة على الطرق الرئيسية والفرعية بمراكز المنيا، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات العامة.

مصرع طفل تحت عجلات القطار بالمنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع مواطن صدمه قطار أمام مزلقان مدينة مغاغة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع «منصور. ا. ح» 15 عامًا، ومقيم بمدينة مغاغة، دهسه قطار أثناء مرور المزلقان البحري، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، تحت تصرف النيابة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة 2 إثر استقلالهما دراجة بخارية، وانقلابها على الطريق الزراعي القاهرة - أسوان، أمام قرية زهرة، وإصابة عامل إثر اصطدامه بسيارة على الطريق المؤدي إلى قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

انقلاب دراجة بخارية بطريق الشيخ عبادة

وشهد طريق قرية الشيخ عبادة في مركز ملوي، انقلاب دراجة بخارية أسفرت عن إصابة شخص كان يقودها، وأُصيب خامس في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ حسن بمركز مطاي.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات العامة بواسطة سيارات الإسعاف والأهالي لتلقي العلاج اللازم، وأُزيل آثار الحوادث وتم تسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق.