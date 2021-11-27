طقس المنيا اليوم.. دافئ نهارا معتدل ليلا وشبورة مائية في الصباح الباكر

تشهد محافظة المنيا حالة من الاستقرار النسبي في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ نهارا، معتدل ليلا، وتزيد نسبة البروده في الساعات المتأخرة من الليل، كما تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية، خاصة طريق «القاهرة - أسوان» وتنقشع مع سطوع الشمس.

شبورة مائية على الطرق السريعة في الصباح الباكر

ويجب على جميع قائدي سيارات الأجرة والملاكي والنقل العام توخي الحذر أثناء السير علي الطرق الصحراوية والزراعية والفرعية التي تربط بين القرى والمدن، لوجود شبورة مائية خفيفة تبدأ من الساعة الرابعة فجرا، وتنقشع مع سطوع الشمس في الثامنة صباحا.

وعبر عدد من المزارعين عن سعادتهم باستقرار درجات الحرارة والطقس المعتدل الذي يسود أنحاء المحافظة، تزامنا مع حصاد محصول البطاطس الذي يستمر حتى مطلع شهر يناير المقبل، حيث أن انخفاض درجات الحرارة وشدة البرد يضر بالمحصول.

انتعاشة في حركة بيع الملابس الشتوية

وتشهد حركة البيع نشاطا في محال الملابس، حيث بدأ الشباب وطلاب المدارس والجامعات والموظفون في شراء الملابس الشتوية، في الوقت الذي يؤكد فيه عدد من أصحاب تلك المحال أن نسبة المبيعات منخفضة، لأن برودة فصل الشتاء الآن أقل مقارنة بالعام الماضي الذي بدأت حركة البيع فيه تنتعش قبل حلول شهر نوفمبر.

وأعلنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المنيا التسع إنهاء الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي تقلبات مفاجئة في الطقس واحتمالية سقوط أمطار غزيرة، حيث تم تفعيل غرف العمليات والطوارئ وتجهيز المعدات وسيارات الكسح، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما أعلنت مديري الري والموارد المائية عن تطهير وتجهيز جميع مخرات السيول الطبيعية والصناعية بقري شرق النيل لاستقبال أي أمطار غزيرة قد تسقط فجأة.