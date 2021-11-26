«صحة المنيا»: إعدام 562 كيلو أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة مراقبة الأغذية التابعة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 372 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

ضبط منشأة دون ترخيص ومخاطبة الجهات المختصة لغلقها

وأضاف «نادي»، في بيان له، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 127 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة.

سحب 336 عينة وإرسالها للمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك

وقال الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، إنه تم إعدام 562 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 336 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، وتم استصدار 635 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

وتأتي تلك الحملات في إطار تعليمات وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن، حيث يتم تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت مديرية الصحة أطلقت خلال الشهر الجاري 7 قوافل طبية وعلاجية مجانية استهدفت عدد من القري الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، التي تبعد عن أقرب مستشفي مركزي أو عام 15 كيلو ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للاهتمام بصحة المواطنين.