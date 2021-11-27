قطع مياه الشرب عن أرض سلطان بمدينة المنيا غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن منطقة أرض سلطان غدا الأحد من الساعة العاشرة مساءا حتى السادسة من صباح الاثنين، للقيام بأعمال غسيل وتطهير المروق الغربي بالمحطة البحرية المرشحة بأرض سلطان، ضمن خطة الغسيل السنوية للحفاظ علي جودة المياه المنتجة.

خطة متكاملة لإدارة الكوارث والأزمات خلال الشتاء

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة وضعت خطة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات خلال فترة الشتاء والسيول، فى اطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

فرق طوارئ بكل موقع

وأضاف «السعيد»، أن الخطة تشمل تشكيل لجنة طوارئ برئاسته ومسؤولي القطاعات والإدارات واللجان المعاونة، وذلك بمقر الشركة وإعداد فرق طوارئ بكل موقع من مواقع العمل طوال 24 ساعة بمختلف فروع الشركة، خاصةً في مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المحافظة، والتنسيق الكامل بين الخط الساخن مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة لتلقي البلاغات والشكاوى والتواصل مع وسائل الإعلام لنقل الأحداث والتطورات أولا بأول.

وفى أثناء حدوث السيول، تكرس الشركة كل جهودها لمواجهة عكارة المياه من جميع المصادر (النيل ـ الترع - البحر اليوسفي)، والتي تدخل إلى المحطات وذلك بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من الكلور والشبة والتحاليل المعملية اللازمة، للوقوف على جودة وصلاحية المياه المنتجة وذلك لتوفير المياه المطابقة للمعايير القياسية، والتأكد من جودتها من خلال قطاع المعامل والجوده الخاص بالشركة.