 لاتفيا تحظر السفر إلى 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

قررت حكومة لاتفيا حظر الرحلات إلى دول جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وذكرت وكالة أنباء (ليتل) اللاتفية أنه يتعين على مواطني لاتفيا والمقيمين الدائمين في الاتحاد الأوروبي الذين لديهم تصريح إقامة في لاتفيا والذين عادوا من البلدان المذكورة أعلاه في الأيام العشرة الماضية تقديم نتيجة اختبار كورونا التي أجريت قبل 72 ساعة من الوصول إلى لاتفيا وفي اليوم الثامن بعد الوصول.

حظر السفر إلى جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

وسيُطلب من هؤلاء الأشخاص عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، وإذا لم يعزلوا أنفسهم في مكان إقامة سياحي، فيجب على أفراد أسرهم أيضًا عزل أنفسهم في المنزل.

وحظرت العديد من الدول، السفر إلى جنوب إفريقيا بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس كوفيد -19 يخشى العلماء من أنه قد ينسف جهود التغلب على الجائحة.