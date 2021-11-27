جميلة عوض عن فيلم «المحكمة»: يشبه تجربتي السابقة في «الضيف»

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة، بطرح فيلم «المحكمة»، بجميع دور العرض في مصر منذ أيام قليلة، مؤكدة أن الفيلم مليء بالقضايا المهمة في المجتمع.

وقالت الفنانة جميلة عوض، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن «الفيلم بالنسبة لي مهم جدا، لأنه يناقش قضايا مهمة وجميعها قضايا شائكة، وتحمست للفيلم لأن أحداثه تدور حول يوم واحد يشبه تجربتي السابقة في فيلم الضيف».

أحمد السبكي صاحب فكر مختلف ومميز

وأَضافت جميلة عوض أنها تحب التعاون مع المنتج أحمد السبكي، فهو صاحب فكر مختلف ومميز، ودائما يدرس تفاصيل العمل من كل جوانبه، وهذا ما يميز أعماله.

وعن فريق العمل قالت جميلة عوض: «الفيلم يضم نخبة من النجوم، من أبرزهم فتحي عبدالوهاب، غادة عادل، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، سليمان عيد، وغيرهم من النجوم الكبار الذين يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيدة بالعمل معهم، وتتمنى أن ينال العمل الجمهور والنقاد».

واختتمت جميلة عوض حديثها قائلة: «لا بد من وجود أعمال تناقش قضايا المجتمع، ولابد من وجود اختلاف في الأعمال الفنية طوال الوقت، لأن هذا هو ما يحتاجه الجمهور، ودائما ما يتطلع إلى الاختلاف».

أحداث فيلم المحكمة

وتدور أحداث فيلم «المحكمة»، في إطار اليوم الواحد، ويعرض مجموعة من القضايا التي تقع أحداثها داخل المحكمة، وكيف يحاول أبطالها التعايش معها، وحل مشاكلهم.

ويذكر أن الفنانة جميلة عوض، تعيش حالة من الانتعاشة الفنية الفترة الماضية، وكانت آخر أعمالها فيلم «عروستي»، الذي تدور أحداثه في إطار دراما رومانسية، تجمع مغامرة بين شاب وفتاة، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف، وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي.

ويشارك في البطولة أيضًا: أحمد حاتم، محمد البزاوى، صابرين، زينب غريب، مروان موسى ، شريف دسوقى، أسماء جلال ، ومن تأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير .