السعودية تخطر شركات الطيران بموعد دخول المصريين لأراضيها

أخطرت الهيئة العامة للطيران المدني «GACA»، كافة شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية برفع تعليق القدوم المباشرمن بعض الدول المعلق القدوم منها وهي دول «أندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند»، مع السماح بالقدوم المباشر منها إلى المملكة دون الحاجة لقضاء 14 يوما، خارج هذه الدول قبل الدخول للسعودية مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص .

عودة رحلات الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي

وأضافت الهيئة خلال التعميم أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك التعليمات اعتبارا من الساعة الـ 1 صباحا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1ديسمبر، لافتة إلى ضرورة قيام جميع الشركات بالاستمرار في توعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من المملكة العربية السعودية، موضحة أن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسئولية المترتبة على ذلك .

إجراء 2 تحليل pcr خلال فترة الحجرالمؤسسى بالسعودية

وفي ذات السياق، قال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الحجر المؤسسي الإجباري على المسافرين المصريين للسعودية سيتم تطبيقه عند أول نقطة وصول للمملكة العربية السعودية ولمدة 5 أيام تتضمن إجراء عدد 2 اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا أثناء فترة الحجر، لافتا إلى أن فترة الحجر ستنتهي صباح اليوم السادس من الوصول لأراضي المملكة.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يحق لكافة المواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول المملكة سواء كانت «سياحة - زيارة -عمل - تجارية»، السفر للسعودية بداية من يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن أسعار الحجر الصحي المؤسسي داخل السعودية ستختلف وفقا لدرجة نجومية الفندق الذي سيقضي به فترة الـ 5 أيام .