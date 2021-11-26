شروط السفر إلى السعودية بعد قرار عودة الطيران المباشر مع مصر

بعد أشهر طويلة من تعليق الطيران المباشر، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية رفع تعليق الطيران المباشر من 6 دول بينها مصر بداية من يوم الأربعاء المقبل، ووفق شروط مخففة للغاية مقارنة بذي قبل، ومن ثم فإن التقرير الحالي سيرصد أهم شروط السفر إلى السعودية في ضوء المتطلبات التي تضعها المملكة للوقاية من فيروس كورونا.

شروط السفر إلى السعودية الجديدة تطبق بداية من يوم الأربعاء

وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، وما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإنه بداية من الواحدة صباحا من يوم الأربعاء المقبل سيكون متاحا أمام جميع المصريين الذهاب إلى المملكة في ضوء شروط السفر الجديدة إلى السعودية بشكل مباشر دون الحاجة إلى حجر مؤسسي في دولة ثالثة كمان كان الحال أمام غير المقيمين.

وتتضمن شروط السفر إلى السعودية شرطا واحدا هو خضوع المسافر للحجر المؤسسي داخل المملكة لمدة 5 أيام فقط، ومن ثم ليست هناك حاجة للسفر عبر دولة ثالثة، وينطبق الأمر هذا على المقيمين وغير المقيمين أي على المقيمين والزيارات.

شروط السفر إلى السعودية الجديدة تنطبق على المقيمين وغير المقيمين

وكانت شروط السفر إلى السعودية تفرض من قبل على غير المقيمين القادمين من مصر ضرورة السفر إلى دولة ثالثة كمحطة لمدة يوم، خلال السفر القادم من مصر والإقامة بحجر مؤسسي داخل هذه الدولة، ثم ينتقل بعدها إلى المملكة ويخضع فيها كذلك لحجر مؤسسي جديد.

وكانت مسألة الحجر المؤسسي في الدولة الثالثة وداخل المملكة أحد أهم شروط السفر إلى السعودية التي تنطبق على جميع القادمين من مصر سواء كان المسافر مقيما أو غير مقيم، حيث كانت مصر ضمن مجموعة من الدول أخذت السعودية قرارا بتعليق الطيران المباشر معها في ضوء الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وقد تغيرت تلك القيود بعد استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.