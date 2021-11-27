«السبكي»: 8 خدمات متميزة من منصة Care Connect لمقدمي الخدمة الصحية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن 8 خدمات متميزة لأول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل الإلكتروني بين مقدمي الخدمة الصحية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل بين مقدمي الخدمة الصحية

جاء ذلك خلال جلسة الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية التفاعلية Care Connect، اليوم، ضمن فاعليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمنعقد هذا العام تحت شعار «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر» 2021، على مدار يومين 26 نوفمبر و27 نوفمبر الجاري، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنصة الرقمية التفاعلية الرقمية Care Connect عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح التواصل الإلكتروني بين جميع العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات سالفة الذكر، على كافة المستويات والدرجات الوظيفية القيادية والإشرافية والتكرارية والوسطى وغيرها من الدرجات الوظيفية الأخرى.

تحميل التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة

وأضاف أنه يمكن تحميل التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون من خلال روابط إلكترونية محددة تم نشرها بين العاملين خلال فترة التشغيل التجريبي المنصة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن مميزات التطبيق الإلكتروني Care Connect تشمل 8 خدمات متميزة وهي «مشاركة المنشورات العامة والحالات الطبية» حيث تسمح لجميع الموظفين بمشاركة آرائهم والتفاعل مع بعضهم البعض بما يزيد من ترابط العاملين وزيادة إنتاجيتهم، كما أنه يمكن لكل طبيب في أي تخصص أن يشارك حالة طبية بين زملائه في نفس التخصص أو تخصصات أخرى الحالة الطبية والاستفادة من آرائهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمريض طبقًا لممارسات الصحة العالمية.

وتابع السبكي، أن تطبيق Care Connect يتيح «متابعة أخبار الهيئة» من خلال مشاركة أخبار الهيئة بتصنيفاتها المختلفة على التطبيق وضمان وصولها لجميع العاملين والتعليق عليها، إضافة إلى «المحادثات الفردية والجماعية» وكذلك «التقييم الشهري» حيث يمكن لكل موظف الاطلاع على تقييمه الشهري بالتفاصيل من خلال التطبيق ويمكنه إرسال تظلم بشأن تقييمه ومتابعة نتائج التظلم.

واستكمل، أنه تشمل مميزات تطبيق Care Connect «طلبات الموظفين» حيث يسمح التطبيق لجميع العاملين بتقديم العديد من الطلبات مثل طلبات التظلم وتجديد التعاقد أو الانتداب والإجازات، إلى جانب «التدريب والدورات» حيث سيتم ربط Care Connect مع نظام للتعلم يمكِّن جميع العاملين من متابعة الدورات التدريبية والمؤتمرات الطبية والعلمية ذات الصلة بتخصصاتهم المختلفة والتسجيل بها ومشاركتها والاستفادة منها بالاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية.

تقديم الشكاوى والمقترحات عبر المنصة

وأضاف، أنه تشمل مميزات التطبيق أيضًا «الشكاوى والمقترحات» حيث تتيح هذه الميزة لجميع مستخدمي التطبيق تقديم الشكاوى والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالعمل ومتابعة نتائجها، إضافة إلى «رصيد الموظفين» حيث يمكن لكل موظف الاطلاع على ملفه الشخصي بما في ذلك رصيد الإجازات والمكافآت المالية، مشيرًا إلى أن التطبيق ينشئ QR فريدًا لكل موظف من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات يمكن مسحه ضوئيًا للوصول سريعًا إلى ملف تعريف الموظف.

ولفت إلى أن تطبيق Care Connect يسمح بدخول الزائرين من خارج الهيئة بتسجيل الدخول إلى التطبيق للوصول لعدد معين من الخدمات تشمل مشاهدة ومتابعة أخبار الهيئة، طلبات تعاقد وانتدابات جديدة للالتحاق بالعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية أو فروعها أو منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المشتركين على المنصة أكثر من مليون مشترك من العاملين بالهيئة في مختلف المحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها تدريجيًا.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن منصة Care Connect تساعد العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات على اكتساب مهارات جديدة حيث أنها تتيح مجالًا للتنسيق والنقاش بين العاملين في تطوير الخدمات بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة.

وأضاف السبكي، أن هذه المنصة تمثل خطوة لبناء جسور من التواصل بين الإدارات العليا بالهيئة وجميع العاملين بها وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك بين العاملين وبعضهم البعض، وأنها تعد نقطة انطلاقة جديدة للهيئة، كأول مؤسسة توفر منصة إلكترونية للتواصل بين العاملين وخاصة من أعضاء المهن الطبية.

تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية

وأكد استراتيجية الهيئة في أن تصبح هيئة ذكية رقمية لا ورقية بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستفادة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ونظم الرقمنة في تحقيق رؤيتها ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

واستكمل السبكي، أنه تم إطلاق هذه المنصة الرقمية التفاعلية بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، شركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين «ElBalto».

وأشار إلى حرص الهيئة على التعاون مع كافة شركاء النجاح سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، ومنها شركة البالطو للخدمات الطبية.

ووجه شكره وتقديره لكل من يقدم الدعم والتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في توفير أفضل خدمات رعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لهم، تماشيًا مع سياسة التكامل التي تتبناها الدولة في إتاحة توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من القطاعين الحكومي والخاص شريطة استيفائها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة لضمان توفير الخدمة بشكل متكامل وبجودة عالمية للمصريين.

Care Connect من أقوى المنصات الرقمية التفاعلية

ومن جانبه، قال المهندس محمود عبدالله، المدير العام لشركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين، إن Care Connect من أقوى المنصات الرقمية التفاعلية بين العاملين حيث تتيح العديد من الخدمات والمميزات التي تم إنشاء وتصميم التطبيق على أساسها لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.