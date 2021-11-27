وزير الإنتاج الحربي في معرض «EDEX 2021» للتسليح: حلم الرئيس تحقق

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «EDEX 2021»، إن النسخة الأولى من المعرض كانت حلما وطموحا للرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018 والتي شهدت نجاحًا غير معهود لأي نسخة أولى لأي معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في «EDEX-2018» أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الالكترونية.

وأكد «مرسي» أن هذا النجاح تحقق بسبب حرص مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة ليولد «EDEX» كمعرض عملاق، واستطاعت النسخة الأولى من المعرض أن ترسل رسالة للعالم بمدى التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية، وأن مصر دولة آمنة ومستقرة، كما عكست مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كل دول العالم سواء كانوا المشاركين أو الزائرين، حيث شارك في النسخة الأولى أكثر من (370) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية والتي مثلت (41) دولة فضلاً عن 10 آلاف زائر.

من المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض «EDEX 2021» تطورًا مقارنة بالنسخة الأولى

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض «EDEX 2021» تطوراً مقارنةً بالنسخة الأولى، فحتى الآن متوقع مشاركة ما يقرب من (400) شركة من حوالي (42) دولة، كما أكد أكثر من 40 وزير دفاع أو إنتاج حربى وقائدًا عسكريًا من القادة العسكريين حول العالم حضورهم، ومتوقع أن يبلغ حجم زائرين للمعرض حوالي 30 ألف زائر.

ونوه بأن «EDEX 2021» لم يكن ليخرج بالشكل الذي سيراه الجميع إلا بالجهد الكبير والمتابعة المستمرة من كل هيئات وإدارات القوات المسلحة المصرية والتي بذلت جهدًا كبيرًا جدًا بإشراف ومتابعة كاملة من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمشاركة الشركة المنظمة للمعرض «AWE» والتى لها باع طويل في العمل بالمعارض الدولية، وتوجه «مرسي» لها بالشكر والتقدير.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود تكامل تام بين الجهات المصرية المشاركة في «EDEX 2021» لتنظيم وإخراج الأجنحة المصرية بالشكل الذي يليق بمصر رائدة الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي (وزارة الدفاع، وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، الترسانة البحرية المصرية، جهاز الصناعات والخدمات البحرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات).

وأشار الوزير «مرسي» إلى أنه تم توجيه الدعوة للشركات والمؤسسات والمسؤولين بمختلف الدول للمشاركة في «EDEX-2021» سواء في اللقاءات المختلفة التى كانت تتم مع ممثلي الجهات الخارجية من وزراء وسفراء وممثلى شركات أو الترويج للمعرض خلال المشاركة في العديد من المعارض الدولية الخارجيـة المتخصصة فـي مجال التسليح والدفاع مثـل «IDEX-2021» بدولة الإمارات أو «ADEX-2021» بكوريا الجنوبية ومؤخراً في معرض «دبى للطيران 2021» بالإمارات.

توجيهات رئاسية مستمرة بتوسيع وتعميق دائرة التصنيع العسكري

ولفت إلى وجود توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع وتعميق دائرة التصنيع العسكري في جميع الجهات التصنيعية التي تعمل في هذا المجال، وأن مصر تسعى بشكل جاد في الفترة الأخيرة لعقد شراكات حقيقية وتتعاون مع كل الدول الصديقة للوصول لمنتج مصري يصنع بخطوط إنتاج داخل المصانع المصرية التي تمتلك البنية التحتية التصنيعية والإمكانيات التكنولوجية والأيدي العاملة الماهرة بالاستفادة بخبرات الشركات العالمية وتكنولوجياتها الحديثة التي نقدرها ونحترمها بشدة، معرباً عن تمنياته أن يكون هذا المؤتمر الصحفي مرآة تعكس بشكل مبدئي ملامح الحدث المنتظر وأن يوضح للعالم أجمع صورة مشرفة لمصر ومكانتها.