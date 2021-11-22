وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وزير خارجية مدغشقر سبل التعاون

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، «Patrick Ralolina»، وزير خارجية مدغشقر، في حضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـب الوزيـر، والمهندس محمـود عرفـات، مستشار الوزير ومحمد فؤاد، مترجم، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع

وأوضح الوزير أن اللقاء استهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع، محل الاهتمام المشترك، وخلال اللقاء تم عرض فيلم عن الإنتاج الحربي، لإستعراض الإمكانات الفنية والتكنولوجية والتصنيعية والبشرية للوزارة والجهات التابعة.

ووفقا لبيان صحفي، أكد الوزير اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المدغشقرية في المجالات المختلفة والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

توجيه قدرات الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات الجانب المدغشقري

كما أكد انفتاح الوزارة على تبادل الخبرات وتحقيق التكامل مع الأشقاء بالقارة الأفريقية، لافتاً إلى حرص الوزارة على توجيه القدرات الصناعية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بما يلبي احتياجات الجانب المدغشقري الشقيق في مختلف المجالات وذلك وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك المجالات.

من جانبه أعرب وزير خارجية مدغشقر عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع الإنتاج الحربي، في مختلف المجالات التصنيعية، وأشاد بالخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، كما أثنى على الاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي على هامش زيارته لمصر للتنسيق بشأن القمة المقبلة لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «قمة الكوميسا الحادية والعشرين»، والتي تستضيفها مصر يوم 23 نوفمبر الجاري وتتسلم خلالها رئاسة التجمع من مدغشقر والذي يعد أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمي فى القارة.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.