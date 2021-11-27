ملك أحمد زاهر تكشف لـ«الوطن» تفاصيل حالتها الصحية بعد كسر ذراعها

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر، على طمأنة جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية، إثر إصابتها في ذراعها، وذلك بعد ظهورها في العرض الخاص لفيلم «المحكمة»، رفقة أختها ليلي أحمد زاهر.

وقالت الفنانة ملك زاهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «دي حادثة بسيطة، حصلت وأنا في دبي، بس خلاص أنا بتحسن دلوقتي، والحمد لله إنها عدت على خير، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالتحسن».

زوجة أحمد زاهر تنشر صورة لابنتها بالجبيرة

وكانت هدي زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، قد نشرت منذ فترة، صورة على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» ، لابنتها الفنانة ملك أحمد زاهر، وهي مصابة بكسر في ذراعها، حيث ظهرت ويدها اليسري في جبيرة طبية، دون الكشف عن سبب الإصابة.

وكتبت والدتها علي الصورة: «اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا، لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون.. قدر الله وما شاء فعل ».

ملك زاهر تطمئن جمهورها

ونشرت ملك زاهر، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقالت: «عارفة إنكم بتستنوني أطلع عشان أطمنكم، الحمدلله إنها حادثة عدت على خير، ومجتش في حد من أهلي، الحمدلله الحمدلله، حصلي مشكلة في دراعي وهفهمكوا بعدين برضو، الحمدلله».

وعبرت ملك زاهر عن غضبها الشديد من التعليقات السيئة التي شاهدتها، حيث أكدث أنها كانت متوقعة أن تكون التعليقات هذه المرة ايجابية، وتتمنى لها السلامة، ولكنها تفاجأت بكمية هائلة من التعليقات السلبية، حيث قالت: «كمية شماتة في المرض غيرطبيعية.. ربنا يشفي».