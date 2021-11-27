هند الراوي عن احتفالية الكباش: «حاسة إني بحلم» ومشاركتي وسام على صدري

أعربت المطربة هند الراوي، عن سعادتها البالغة بعد مشاركتها في حفل افتتاح «طريق الكباش» بمحافظة الأقصر، مساء الخميس الماضي، إذ قامت بتقديم أغنية «أحلى بلاد الدنيا بلادي»، موضحة أن مشاركتها في الحفل وسام على صدرها، «لحد دلوقتي حاسة إني في حلم»، مؤكدة أن الشركة المنتجة، هي التي رشحتها لهذا الحدث العظيم، وجاءت لمصر منذ 40 يوما، وخلالها تم تسجيل أكثر من أغنية للاحتفالية.

كانت في فرنسا منذ 8 سنوات لإقامة حفلات غنائية

وأضافت «الراوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامية سناء منصور، أنها كانت في فرنسا منذ 8 سنوات، لإقامة حفلات غنائية، وشاركت بأكثر من 500 حفلة بفرنسا، وعادت لمصر من أجل المشاركة في الاحتفالية، وتم الاستقرار على أغنية «أحلى بلاد» لكونها باللهجة الصعيدية، مازحة «عشان الصعايدة ينبسطوا، هذا الحدث المهم أعطى الصعيد أهمية كبيرة وليس الآثار فقط».

أبويا بدوي وأمي صعيدية

وأشادت هند الراوي، بحفاوة استقبال الصعايدة لها، كما ذكرت أن الأغنية التي قدمتها من الفلكور المصري، وتم إعادة صياغتها في التوزيع والكلمات، فالأغنية من كلمات أمير طعيمة، وإعادة توزيع ولحن أحمد الموجي، موضحة أنها من أصول صعيدية وبدوية، وأنها تحب الفولكلور المصري قائلة: «أبويا بدوي وأمي صعيدية، وسعيدة جدًا إني في الصعيد، وأنا بحب الفلكلور المصري واتعلمت على يد الفنانات الشعبيات مثل فاطمة سرحان وجمالات شيحة.

وتابعت: «بحب الفلكلور بطريقة لا توصف، وكمان أنا بشتغل مع فريق فرنسي بقدم ميكس مابين الشرقي ممثلاً في الفلكلور المصري من السواحل للجنوب بالمشاركة مع الفريق الفرنسي الذي يقدم موسيقى مودرن مثل الروك والجاز وهيب هوب، بنمزج ده في ميكس واحد وأنا بقالي ثمانية سنوات بعمل كده، فرحانة وسعيدة أني أغني قدام الرئيس السيسي ولما غنيت في الأول في حفل في الاسماعيلية فرحت والطريق إكتمل بغنائي في الاقصر ، حسيت إني طالعة من وسط الآثار اللي بغني فيها، وتصميم فستان حفل طريق الكباش هو مزيج بين التلَي والفرعوني».