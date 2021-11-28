مدرسة الإسكان الاجتماعي بالطور تحل أزمة 1000طالب وترفع معاناة الأسر

حي النصر بمدينة طور سيناء، هو أحد أكبر الأحياء السكنية في الوقت الحالي، إذا يضم أكثر من 1300 وحدة سكنية، ويعيش به ما يقرب من 1000 أسرة أي ما يعادل 4000 مواطن.

حي النصر يقع في منطقة الطور الجديدة على يمين الطريق القادم من كمين الساحل تجاه كمين الوادي، منذ استلام السكان الوحدات السكنية منذ عامين تقريبا أو أكثر، ظهرت بعض المشكلات وأهمها عدم وجود مدرسة تعليم أساسي في الحي تخدم الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، حيث كان أولياء الأمور يضطرون لإدخال أبنائهم في مدارس تبعد عنهم بنحو ثلاثة كيلو مترات تقريبا، وكانت هناك خطورة على الطلاب بسبب عبور الطريق السريع.

إنشاء مدرسة الإسكان الاجتماعي

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص، إنه تلقى العديد من طلبات الأهالي من أجل إقامة مدرسة بالإسكان الاجتماعي في حي النصر، وبالفعل جري عقد اجتماع ضم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المهندس حمودة نعمان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، التخطيط العمراني ومجلس مدينة الطور، وبالفعل وافقت الهيئة برئاسة اللواء يسري عبدالله، على إقامة مدرسة أطلق عليها مدرسة الإسكان الاجتماعي بحي النصر، بجوار المدرسة اليابانية.

أضاف المحافظ أن الهدف من إنشاء المدرسة هو تقديم خدمة تعليمية لأهالي المنطقة وتوفير مشقة الانتقال إلى المدرس البعيدة بجانب تخفيف العبء على بعض المدارس عن طريق تقليل الكثافة الطلابية.

28 فصلا و5 معامل و16 خزان مياه

المهندس أدهم القاضي، صاحب الشركة المنفذة للمشروع قال في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن مدرسة الإسكان الاجتماعي تقع على مساحة 6000 متر مربع، وتضم ملاعب كرة قدم خماسية وملاعب رياضية اخري، بالإضافة إلى فناء كبير، ولاند سكيب مساحة خضراء.

وقال إن المدرسة عبارة عن 28 فصلا مساحة الفصل الواحد 35 مترا مربعا، يسع 40 طالبا وطالبة، وتضم 5 معامل كبرى للحاسب الآلي، العلوم، التوكاتسو، الاقتصاد المنزلي، المكتبة.

وتابع أن هناك 16 خزان مياه سعة 48 متر مكعب مياه، تكفي احتياجات 3000 شخص، موضحا أن هناك 35 دورة مياه للطلاب والطالبات، ودورات مياه مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

المدرسة تعتبر من أكبر المدارس مساحة في طور سيناء، لأنها تستهدف خدمة أحياء النصر والزهراء ومبارك الجديد.

وقال إن تنفيذ العملية بدأ في منذ شهر مايو الماضي، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من كل الأعمال بنسبة 80%، ومن المقرر أن يجري تسليم المدرسة قبل موعد التسليم.

وقدم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اللذين حرصا على إقامة المدارس في هذا الحي لخدمة ما يقرب من 1300 أسرة.

4 مدارس جديدة تدخل الخدمة العام القادم

قال المهندس حمودة نعمان، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، إن الهيئة تقوم حاليا بإنشاء 4 مدارس في مدن الطور، طابا، نويبع بتكلفة بلغت نحو 36 مليون جنيه، وهي مدرسة الإسكان الاجتماعي بالطور، وتنفيذ العمل الأعمال بلغ نحو 80%، ويتوقع أن تسلم المدرسة قبل موعدها الرسمي، مدرسة الفيروز، مدرسة نويبع الثانوية الصناعية، مدرسة طوبيه بمدينة طابا.

واكد أن هناك نحو 16 مدرسة جرى وضعها على خارطة الصيانة، وهي تنفذ في الوقت الحالي.

وقال إن هناك 11 مدرسة جديدة سوف يتم طرحها في القريب العاجل.