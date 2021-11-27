رفع درجة الاستعداد بمطارات جنوب سيناء لمواجهة متحور كورونا الجديد

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن هناك تطبيقا لكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مطار شرم الشيخ الدولي، وكل المطارات والمواني على أرض المحافظة، موضحا أن سلطات الحجر الصحي تتابع بصفة دورية السياح الوافدين إلى المنتجعات لتتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا، حيث يقدمون ما يثبت حصولهم على اللقاح أو تحليل «PCR».

وذكر المحافظ أن هناك إجراءات جديدة اُتخذت داخل المطارات والمواني، لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وأضاف أن تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ستُطبق لمنع دخول المتحور الجديد، لافتا إلى إعداد قائمة بالدول التي ظهر لديها.

تشديد الإجراءات الاحترازية

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيرا إلى إرسال التعليمات الجديدة لمواجهة المتحور الجديد.

وأضاف أنه جرى تسليم إدارة الحجر الصحي قائمة بالدول التي ظهر فيها المتحور الجديد، وهي جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتينا، مؤكدا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها أمس من قبل اجتماع اللجنة العليا لفيروس كورونا.

ندوات تثقيفية حول كورونا

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الندوات التثقيفية التي تعقد حول فيروس كورونا ما زالت مستمرة داخل كل المدارس والمديريات لمواجهة علي فيروس كورونا، موضحا عقد أكثر من 100 ندوة بمختلف المدارس والمصالح الحكومية للتوعية بأخطار كورونا وكيفية الوقاية.

وأكد أن المحافظة لم تسجل أي إصابات جديدة أو وفيات الأسبوع الماضي، وهذا دليل على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا تطعيم أكثر من 190 ألف مواطن في جنوب سيناء بنسبة تجاوزت 180% من المستهدف.