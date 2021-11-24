ثقافة جنوب سيناء: تنفيذ 30% من أعمال تجديد المسرح الصيفي بالطور

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء، إن أعمال تطوير المسرح المكشوف بطور سيناء تسير وفقًا للمخطط الزمني الذي جري وضعه للانتهاء من المشروع، متابعًا أنه جرى إزالة المخلفات القديمة من المقاعد والمسرح، وبدأت الأعمال الجديدة في الظهور.

أضاف فريج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تعلية السور وتحديد بوابات جديدة للدخول والخروج، موضحًا إن نسبة التنفيذ الحالية للمشروع تصل إلى نحو 30%.

وتابع فريح، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة الانتهاء من هذا المشروع لأنه المتنفس الثقافي الوحيد في الطور، وكان هو المكان الترفيهي للأسر، حيث كان المكان يقوم بعرض الأفلام الجديدة عبر شاشات عملاقة وتقام فيه حفلات موسيقية.

29 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى

وأكد وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، أن عمليات الإحلال والتجديد للمسرح الصيفي المكشوف بطور سيناء بلغت تكلفتها 29 مليون جنيه مرحلة، والمسرح مقام علي مساحه تبلغ 10500 متر مربع، وتنفذه الإدارة الهندسية بجهاز الخدمات الوطنية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه من الخطط زيادة سعة المسرح المكشوف لاستيعاب كل الضيوف، بإجمالي 2271 كرسي، مشيرًا إلى أن أعمال إحلال وتجديد الكراسي، إحلال المسرح، والمبنى الإداري، وقاعة لكبار الزوار، وقاعة للمؤتمرات وقاعة للفنون الشعبية والفنون التشكيلية.

ثقافة جنوب سيناء تواصل احتفالها بأعياد الطفولة

ولفت فريج، أن ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء نظمت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالًا بأعياد الطفولة خلال هذا الأسبوع، حيث عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية ضمن نشاط نادى أدب الطفل بعنوان «كتابة القصة القصيرة»، للكاتب الروائي حسام خلف الله، وإشراف سناء محمد، بحضور مجموعة من طلاب مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بالطور العاصمة.

وتناولت المحاضرة تعريف وشرح السرد القصصي، وأنواع السرديات من قصة ورواية، وكيفية كتابة وسرد القصة على أساس سليم من خلال الأسلوب والتكثيف والحبكة القصصية، موضحًا أن القصة القصيرة هي سرد ولون من ألوان الأدب.

ونظم قصر ثقافة سانت كاترين محاصرة بعنوان أهمية التعايش في سانت كاترين، لتعريف الأطفال والتلاميذ بأهمية سانت كاترين الدينية وأنها ملتقي الأديان، وألقى المحاضرة البشلاوي محمد معلم أول بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وفى سياق متصل نفذ بيت ثقافة دهب ورشة حكى وسرد قصصي، لسرد «زحفت على يديها» من حكاية الآلة المتكلمة ليعقوب الشاروني رسوم عبدالرحمن بكر، وإشراف إيناس حمدي والتي تهدف لتعزيز القيم الإيجابية للنشء.