غرام سفير كندا بالأكلات الشعبية المصرية: آخرها «المِش والرنجة والفسيخ»

اعتاد السفير الكندي لدى مصر لويس دوماس إظهار تعلقه بالأكلات الشعبية المصرية، ومشاركة متابعيه من المصريين والكنديين الأطعمة التي يفضلها بتغريدات عبر حسابه على «تويتر»، أرفق معها مجموعة من الصور من ضمنها الكشري والمانجو وكان آخرها أكلة الجبنة القديمة «المش» .

طبق كشري في مطعم شهير

يعتبر طبق الكشري من أوائل الأصناف التي تناولها السفير الكندي بعد توليه منصبه في القاهرة، وشهد أحد المطاعم الشهيرة التي تقدم أكلة الكشري في القاهرة زيارته خاصة له العام الماضي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للسفارة مجموعة من الصور لترد الصفحة الخاصة بالمطعم بنشر أخرى توثق الزيارة التي لاقت رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهدت ردود فعل فكاهية من قبل المتابعين.

المانجو

وفي سبتمبر الماضي نشر سفير كندا تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر خلالها عن تعلقه الشديد بأكلة المانجو المصرية متسائلا: «هل هناك شيء ألذ من المانجو المصرية الطازجة؟ (واو) رائع!» الأمر الذي استقبله المئات من متابعيه المصريين والكنديين وجنسيات أخرى بإعجاب كبير، حيث تفاعلوا بتعليقاتهم، وروى عدد كبير منهم تجاربهم مع المانجو المصرية، وشاركوا بعض الصور الخاصة التي تناولوا فيها الفاكهة المصرية الشهيرة.

طبق الجبنة القديمة

وفي جولة استغرقت ساعات قليلة، استجاب أهالي دهشور لطلب السفير الكندي بتناول بعض الأكلات التراثية المصرية، وذلك أثناء الزيارة التي شهدتها القرية اليوم السبت التي عقدها بدهشور، وقدموا له مأدبة طعام احتوت على المأكولات الريفية المصرية الشهيرة وأبدى إعجابه بأكلة الجبنة القديمة «المش» والرنجة والفسيخ، وأكد الأهالي أنه طلب تناولها بالاسم بجانب البصل والجرجير.

وخلال الساعات الماضية، لفتت زيارة السفير الكندي في القاهرة لويس دوماس، لقرية دهشور التابعة لمحافظة الجيزة أنظار عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور، أظهر خلالها إعجابه بطبق الجبنة القديمة «المِش».