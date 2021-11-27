إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارتين بصحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص في الكيلو 118 في طريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد صلاح أحمد حسان، 17 سنة مقيم الفيوم مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالعين اليمنى، وعمر أحمد جابر 28 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد أحمد محمود عبيد 42 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالبطن والصدر، ورمضان سعد جودة سعد 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج»، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.