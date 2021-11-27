الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة، وذلك بعد دخولها المستشفى مؤخرًا، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة على الهواء مباشرة، خلال تقديمها حلقة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور.

استقرار الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة

وقالت مصادر مُقربة، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة، تشهد استقرارًا كبيرًا، حيث ما زالت محجوزة بالعناية المركزة، تحت الملاحظة الفورية للفريق الطبي المُعالج.

حقيقة إجراء بسمة وهبة لعملية قسطرة في القلب

ونفى المصدر، في ضوء الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن خضوعها لعملية قسطرة في القلب، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إن هناك اشتباها في إصابتها بذبحة صدرية.

بسمة وهبة في انتظار التقرير الطبي النهائي

وأكد أنّ الإعلامية بسمة وهبة، في انتظار التقرير الطبي النهائي خلال الساعات المُقبلة، ومن المُفترض خروجها من المستشفى خلال يومين تقريبًا، حال استقرار الحالة الصحية، واستكمال العلاج في المنزل.

الإعلامية بسمة وهبة ناعية أسماء مصطفى: هتوحشيني.. مسافة السكة

يذكر أنّ الإعلامية بسمة وهبة، نعت صديقتها الإعلامية أسماء مصطفى، والتي رحلت عن عالمنا صباح يوم الاثنين الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، ونعتها بقولها: «مكنتش أتخيل يا أسماء إن هييجي يوم وأقول الله يرحمك.. آخر مكالمة بيننا اتفقنا إنك هتقوي وكنتي كلك أمل تخفي وقولتيلي أنا بتحسن بس القدر قرر وربنا استردك له.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. مسافة السكة يا أسماء.. بحبك وحتوحشيني».

وأضافت بسمة وهبة في نعيها للإعلامية أسماء مصطفى: «هدعي لك في الحرم إن ربنا يرحمك، شيء صعب جدا.. كنا متوقعين إن ربنا مش هيسترد دلوقتي.. مش هدعيلك بس، أنا هعملك عمرة وهجيب لك مياه زمزم وهزورك في قبرك».